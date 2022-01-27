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Четверг, 27 января, 2022

Количество автобусов на маршруте №30M3 по просьбам рязанцев увеличат до 20

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Количество автобусов на маршруте №30M3 по просьбам рязанцев увеличат до 20

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После изменения маршрута № 82М2 руководитель управления транспорта рязанской мэрии Вениамин Синяков провёл ряд встреч с жителями микрорайона Недостоево и обсудил с ними вопросы транспортного обслуживания. После встреч принят ряд мер – возобновлена работа маршрута №55M2, на маршруте №21 увеличено количество автобусов, скорректировано движение маршрута №90M2.

После совместной поездки чиновника с местной жительницей Еленой Тишковой в автобусе №30 принято ещё одно решение – дополнительно добавить три единицы техники на маршрут.

Таким образом, количество автобусов на этом маршруте достигнет 20.

 — Взаимодействие со всеми заинтересованными жителями и сообществами по вопросам транспорта в Недостоево будет продолжено, — сообщили в администрации.

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