Количество автобусов на маршруте №30M3 по просьбам рязанцев увеличат до 20

После изменения маршрута № 82М2 руководитель управления транспорта рязанской мэрии Вениамин Синяков провёл ряд встреч с жителями микрорайона Недостоево и обсудил с ними вопросы транспортного обслуживания. После встреч принят ряд мер – возобновлена работа маршрута №55M2, на маршруте №21 увеличено количество автобусов, скорректировано движение маршрута №90M2.

После совместной поездки чиновника с местной жительницей Еленой Тишковой в автобусе №30 принято ещё одно решение – дополнительно добавить три единицы техники на маршрут.

Таким образом, количество автобусов на этом маршруте достигнет 20.