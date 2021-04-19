Количество акционеров ВТБ в Рязанской области увеличилось в 2,5 раза

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Количество акционеров ВТБ за период с января 2020 года по март 2021 года увеличилось на 123% и по состоянию на 1 марта 2021 года составило 357,3 тысячи, в том числе 356,3 тысячи частных инвесторов. В настоящее время акционерам-физическим лицам принадлежит 5,5% от всех выпущенных обыкновенных акций.

Средний возраст розничного акционера ВТБ составляет 42 года по сравнению с 50 годами в 2018 году, более трети розничных акционеров – женщины. Динамика структуры акционеров показывает рост количества акционеров в региональных центрах и снижение концентрации инвесторов в столичном регионе. 25% акционеров-физических лиц проживают в Московском регионе, затем следуют Санкт-Петербург и Ленинградская область (9,5%), а также Краснодарский край (3,4%).

В Рязанской области, которая занимает 51-е место в рейтинге регионов по числу акционеров, ВТБ отмечает опережающую динамику роста. С начала 2020 года число держателей акций ВТБ в регионе выросло в 2,5 раза и сегодня составляет 1857 частных инвесторов. Средний размер пакета акций в регионе составляет 1,1 млн штук.

Дмитрий Пьянов, член правления банка ВТБ, отметил: