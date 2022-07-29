Колесо обозрения в Волгограде, откуда эвакуировали людей, возобновило работу

Колесо обозрения в Волгограде, откуда пришлось снимать людей, возобновило работу, сообщил РИА Новости директор ООО «Парк» Андрей Еркин.

Ранее сообщалось, что колесо обозрения в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде из-за неисправности электропривода остановилось вечером 21 июля, люди в кабинках оказались заблокированы. Был эвакуирован 21 человек, в том числе 10 детей. Прокуратура Волгоградской области начала проверку.

«Колесо обозрения заработало, на этой неделе прошли все необходимые ремонтные работы, сегодня завершилась работа электролаборатории и техническое освидетельствование», — сообщил РИА Новости Еркин.

Диаметр колеса обозрения 50 метров, на нем установлено 20 кабинок, это самый высокий в городе аттракцион.