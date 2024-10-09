«Колдунью» из Свердловской области осудили за «снятие порчи»

В Свердловской области суд признал 25-летнюю уроженку Артёмовского района виновной в мошенничестве, сообщает телеграм-канал прокуратуры региона.

Девушка, не обладающая экстрасенсорными способностями, разместила в соцсети объявление о проведении ритуалов по снятию порчи и чистке. Во время переписки с двумя клиентками мошенница предлагала женщинам провести чистки, чтобы решить личные проблемы.

Получив первые деньги, «колдунья» предлагала жертвам провести ритуалы за большую стоимость, потерпевшие соглашались. Кроме того, жительница Белоярского района просила оплатить стоимость затраченных для проведения ритуалов материалов.

Следствие доказало причинение ущерба одной из пострадавших на 34 тысячи рублей, вторая могла потерять 22 тысячи.

Вину подсудимая признала, ущерб возместила.

Белоярский районный суд назначил виновной наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. рублей. Приговор не вступил в законную силу.