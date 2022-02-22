Кого в России могут призвать на военные сборы?

Недавно президент России Владимир Путин подписан указ о призыве граждан из запаса на военные сборы. На фоне признания президентом независимости ДНР и ЛНР, а также эвакуации граждан республик в Россию это событие звучит особенно зловеще. Однако не стоит пугаться: подписание указа о призыве – обычная практика, и указ 2022 года ничем не отличается от указов прошлых лет.

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Предлагаем разобраться, кого могут призвать на военные сборы, сколько они длятся и кто официально освобождается от них.

Согласно указу Владимира Путина, в призывают на сборы ВС РФ, Нацгвардию, органы ФСО и ФСБ. При этом количество и перечень военно-учётных специальностей не определены.

Сборы могут длиться не дольше 2 месяцев. Человека не могут привлекать к сборам дольше, чем на 12 месяцев за всё время пребывания в запасе. Также он не должен получать повестку чаще, чем раз в 3 года.

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Говоря о возрасте призывников из запаса, стоит отметить, что для каждой категории граждан он разный. Всё зависит не только от очередности мобилизации, но и от срока пребывания в запасе. К примеру, для солдат, матросов, сержантов, прапорщиков предельный возраст пребывания в запасе — 50 лет, полковников и капитанов 1-го ранга — 65 лет.

От сборов освобождаются следующие категории граждан:

женщины;

негодные по здоровью граждане;

сотрудники органов внутренних дел и пожарной службы

сотрудники ФСИН и таможенной службы;

лётно-технический состав, рабочие и служащие авиационного и железнодорожного транспорта, обеспечивающие его функционирование;

плавающий состав судов морского флота;

граждане, занятые в полевых работах;

преподаватели, студенты, многодетные;

члены Совета Федерации и губернаторы;

заключенные, люди с непогашенными судимостями или находящиеся под следствием.

Тех, кто не имеет освобождения от сборов и получил повестку, работодатели обязаны отпустить и сохранить за этими работниками место. Зарплата во время отсутствия высчитывается исходя из среднего заработка. Эту сумму умножают на количество дней за период сборов.

Получившим повестку и не явившимся на сборы в назначенное время и место грозит штраф от 500 до 3000 рублей. Но, как пишет Фонтанка, есть уважительные причины для неявки. Например, болезнь и смерть родственников, временная потеря работоспособности.