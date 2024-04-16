Вторник, 16 апреля, 2024

Когда сойдёт Благодатный огонь в 2024 году: история чуда и как встречать главное христианское событие

Автор: 7info7

Опубликовано

Изображение от ArthurHidden на Freepik

Схождение Благодатного огня – одно из главных христианских чудес мира. Ежегодно накануне Пасхи Христовой со двора Иерусалимской патриархии выходит Крестный ход и направляется к Гробу Господню, чтобы воочию увидеть схождение Благодатного огня.

Когда в 2024 году сойдет Благодатный огонь? Как встречать главное христианское чудо? Что можно и что нельзя делать в это время?

История схождения Благодатного огня

Первые упоминания о схождении Благодатного огня, символизирующего воскресение Иисуса Христа, датируются 4 веком н.э. Описания этого события можно найти в трудах Григория Нисского, Евсевия Памфила и Сильвии Аквитанской.

Схождение Благодатного огня для миллионов христиан во всем мире означает: Воскресение Иисуса Христа и торжество жизни над смертью, Благословение от Гроба Господня, а ещё надежду на обновление и торжество истины и правды над ложью.

Как происходит схождение Благодатного огня

Ежегодно стать свидетелями чуда можно в Великую Субботу в Храме Гроба Господня в Иерусалиме. Патриарх Иерусалимский входит в запечатанную Кувуклию (часовню, где находится Гроб Господень) с неугасимыми лампадами. Молитвы и песнопения звучат за пределами часовни, все вокруг ожидают чуда. Внезапно лампады в Кувуклии загораются «нерукотворным» огнём.

Схождение Благодатного огня овеяно множеством легенд и преданий. Свидетели чуда слышат ангельское пение. Свидетели чуда признаются, что что перед явлением огня в Кувуклии можно услышать непередаваемые словами звуки. Это небесное звучание возвещает о нисхождении Святого Света.

В некоторых легендах говорится, что огонь является в виде белого голубя, спускающегося с неба в Кувуклию. Голубь символизирует Святой Дух, приносящий благодать верующим.

Когда сойдёт Благодатный огонь в 2024 году

Чудо благодатного огня происходит каждый год в Иерусалиме, в храме Воскресения Христова, также известного как Гроб Господень. Считается, что он построен именно в том месте, где был погребён, а затем воскрес Иисус Христос. В этом году нерукотворное чудо ожидают, как и раньше, в Великую субботу. В 2024 году оно выпадает на 4 мая.

Традиции и запреты Великой Субботы 2024 года

Последний день перед Пасхой называют Великой субботой. Есть у этого дня и другие названия: Страстная суббота, Тихая суббота. Красильная суббота. Согласно библейскому сюжету, распятие Христа произошло в пятницу. В субботу его тело пролежало в гробнице. Скорбью близких людей и гроба Спасителя была тяжёлой, однако всё вокруг замерло в ожидании чудесного воскресения Христова. Традиционно в этот день люди готовятся к светлому празднику Пасхи: освящают в храмах яйца и куличи, много молятся. Принято подавать милостыню нуждающимся, никому не отказывать в помощи.

В Тихую субботу ни в коем случае нельзя предаваться веселью, устраивать шумные вечеринки, закатывать праздники. Верующему христианину положено сегодня много молиться. В этот день положено держать строгий пост. Перед Пасхой нельзя ни в коем случае есть мясные, молочные и рыбные блюда. Однако запрета на их приготовления нет. В целом субботний день можно посвятить усердной подготовке в светлому воскресенью.

Не стоит проводить генеральную уборку, заниматься ремонтом. Возобновить домашние занятия стоит после Светлой седмицы. С глубокой старины считается, что в ночь с Великой субботы на Пасху нужно бодрствовать, посетить храм, молиться. По народным поверьям, это принесёт крепкое здоровье и избавление от болезней, удачу в той или иной сфере деятельности, счастье в любви.

Постарайтесь простить своих обидчиков и попросить прощения у тех, кого вы обидели, кто имеет обиду на вас.

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