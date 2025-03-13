Украинские военные хотели учинить расправу над жителями Суджи, но командование запретило им делать это, заявил «АиФ» военный корреспондент Александр Коц.
По его словам, Киев делал из города витрину для иностранных журналистов и Красного креста. При этом военнослужащие ВСУ рассказывали местным жителям о своих истинных намерениях.
Военкор отметил, что в Судже не происходили зверства, зафиксированные в селах курского приграничья. Так, пятерых украинских боевиков подозревают в убийстве 22 жителей села Русское Поречное.