Украинские военные хотели учинить расправу над жителями Суджи, но командование запретило им делать это, заявил « АиФ » военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, Киев делал из города витрину для иностранных журналистов и Красного креста. При этом военнослужащие ВСУ рассказывали местным жителям о своих истинных намерениях.

«Они говорили мирным гражданам: «Жалко, что вас запретили бить, мы бы вас за Ирпень, за Бучу перерезали», — отметил Коц.

Военкор отметил, что в Судже не происходили зверства, зафиксированные в селах курского приграничья. Так, пятерых украинских боевиков подозревают в убийстве 22 жителей села Русское Поречное.