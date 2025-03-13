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Специальная военная операция

Коц рассказал, что почему ВСУ хотели, но не перерезали жителей Суджи

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Украинские военные хотели учинить расправу над жителями Суджи, но командование запретило им делать это, заявил «АиФ» военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, Киев делал из города витрину для иностранных журналистов и Красного креста. При этом военнослужащие ВСУ рассказывали местным жителям о своих истинных намерениях.

«Они говорили мирным гражданам: «Жалко, что вас запретили бить, мы бы вас за Ирпень, за Бучу перерезали», — отметил Коц.

Военкор отметил, что в Судже не происходили зверства, зафиксированные в селах курского приграничья. Так, пятерых украинских боевиков подозревают в убийстве 22 жителей села Русское Поречное.

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