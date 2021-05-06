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Четверг, 6 мая, 2021
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Ко Дню Победы в Рязани высадят 10 тысяч цветов

7info7
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В Рязани продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. 6 мая в городе начались работы по высадке цветов, сообщает пресс-служба администрации города.

По традиции, площадь Победы украсит пятиконечная звезда из герани и фестука с тагетисом, высаженная в форме георгиевской ленты.

Высажены цветы в сквере Маргелова, продолжается высадка цветов у памятников участникам Великой Отечественной войны на улице Серёжина гора, в сквере Керамзавода, в микрорайоне Канищево и посёлках Борки и Карцево.

Зеленые насаждения украсят и городские вазоны на проезде Завражнова, площади Победы, парке Железнодорожников.

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