Ко Дню Победы в Рязани высадят 10 тысяч цветов

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В Рязани продолжается подготовка к празднованию Дня Победы. 6 мая в городе начались работы по высадке цветов, сообщает пресс-служба администрации города.

По традиции, площадь Победы украсит пятиконечная звезда из герани и фестука с тагетисом, высаженная в форме георгиевской ленты.

Высажены цветы в сквере Маргелова, продолжается высадка цветов у памятников участникам Великой Отечественной войны на улице Серёжина гора, в сквере Керамзавода, в микрорайоне Канищево и посёлках Борки и Карцево.

Зеленые насаждения украсят и городские вазоны на проезде Завражнова, площади Победы, парке Железнодорожников.