Книгу «Предания Касимова» представили на всероссийскую литературную премию

Жительница Касимова, Член Союза писателей России Марина Лебедева стала дипломантом всероссийской литературной премии «Сказитель Руси». Об этом сообщает администрация округа.

Марина Лебедева представила на конкурс свою новую книгу «Предания Касимова». В неё вошли рассказы, очерки и стихи о наиболее интересных событиях города, дошедших до нас в устных рассказах и преданиях. Она вошла в число 27 дипломантов всероссийской премии. Из их числа будут отобраны пять лауреатов для награждения медалью «Сказитель Руси — Национальная премия».

Награждение лауреатов и дипломантов литературной премии «Сказитель Руси» состоится в рамках книжной ярмарки нового формата «Наши герои» в Москве на ВДНХ с 7 по 10 мая.