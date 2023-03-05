Губернатор Орловской области Андрей Клычков признался, что вспоминает с улыбкой историю с некачественными рюкзаками, которые на ранних этапах передали мобилизованным, написали «Орловские Новости».

«Мы тогда еще во всем разобрались, кто и зачем это сделал. Сейчас мы как одна большая семья, где каждый пытается помочь нашим парням», – подчеркнул глава региона.

По его словам, самое важное сегодня – это поддержка бойцов в зоне спецоперации и их семей.

История с закупкой некачественных рюкзаков и китайских фонариков имело место осенью минувшего года, когда орловские мобилизованные записали видеообращение и выразили свое недовольство.

Клычков тогда пообещал проехать по учебным центрам, взяв с собой дополнительное количество рюкзаков, и поменять порванные сумки.