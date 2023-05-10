Клуб «Солнечные ритмы» Рязанского ДДТ поучаствовал в «Вальсе Победы»

Танцевально-спортивный клуб «Солнечные ритмы» (руководитель Турчанов И.Г.) муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Рязанский городской Дворец детского творчества» принял участие в Международной акции «Вальс Победы», организованной Россотрудничеством совместно с Белорусской партией «Белая Русь» и посвященной героическому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

Танцующие пары вальсировали под песню «Тучи в голубом» в исполнении И. Кобзона. Столь желанную победу наши дедушки и бабушки отмечали, кружась в прекрасном танце. «Вальс Победы» — это дань памяти.

В знак вечной благодарности сегодня вальс танцуют наши дети.