Клирик Рязанской епархии Константин Сомов получил почётную грамоту из рук Татьяны Панфиловой

Глава муниципального образования Татьяна Панфилова вручила почётную грамоту Рязанской городской думы клирику Рязанской епархии, настоятелю храма преподобного Серафима Саровского, Воскресенского храма при РВВДКУ протоиерею Константину Сомову.

Отец Константин является председателем епархиального Отдела по взаимодействию с Вооружёнными силами РФ и ведёт большую работу по социальной поддержке военнослужащих, участвующих в СВО, и членов их семей.

Константин Сомов благословляет курсантов училища, солдат и офицеров войсковых частей Рязани на воинское служение и защиту Отечества, а также вносит большой вклад в развитие патриотического воспитания молодёжи областного центра.

Глава городского парламента пожелала отцу Константину здоровья и помощи Божией во всех делах.