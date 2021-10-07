2 C
Рязань
Четверг, 7 октября, 2021
spot_img
На главнуюНовости мира

Клинические испытания единой вакцины от гриппа и COVID начнутся в конце 2022 года

7info7
Клинические испытания единой вакцины от гриппа и COVID начнутся в конце 2022 года

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

В России создали технологическую платформу единой вакцины против гриппа и коронавируса. Ее клинические испытания начнутся в конце 2022 года. Об этом «Известиям» заявил руководитель Центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Он уточнил: в основе технологической платформы будущего препарата — гибридная вакцина против ротавирусов, параллельно с ней идет разработка препарата против различных вариантов коронавируса.

Технологическая платформа для этого уже создана, но клинических испытаний еще не началось. Если с этой платформой всё будет хорошо, именно эта технология сработает, то тогда перейдем к более сложному варианту — совмещению в одной вакцине одновременно антигенов гемагглютинина гриппа и соответственно S-белков коронавируса. Начало клинических испытаний нового препарата — конец следующего года, — подчеркнул эксперт.

Помимо Центра им. Гамалеи свои единые вакцины против гриппа и коронавируса разрабатывают и другие российские научные центры. В ноябре 2020 года Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» начал исследования своей вакцины на лабораторных животных. О результатах работы пока не сообщали.

Единственный конкурент центра им. Гамалеи и «Вектора» в разработке единой вакцины против коронавируса и гриппа — американская Moderna. 9 сентября компания заявила о «первом шаге в новой программе — разработке однокомпонентной вакцины, которая сочетает в себе дополнительную дозу против COVID-19 и дополнительную дозу против гриппа».

Полностью читайте в эксклюзивном материале «Известий».

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,700ЧитателиЧитать
1,521ЧитателиЧитать

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]