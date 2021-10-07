Клиенты ВТБ в Рязанской области увеличили спрос на автокредиты на 21%

Клиенты ВТБ в Рязанской области за девять месяцев года оформили 647 автокредитов на 663 млн рублей, что по объемуна 21% выше результата аналогичного периода прошлого года. В целом по стране клиенты ВТБ за январь-сентябрь заключили более 65 тыс. сделок на приобретение автомобилей почти на 73 млрд рублей. Это на 40% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Чаще всего клиенты приобретают автомобили марок LADA, HYUNDAI и KIA.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов стали Москва и область (23,4 млрд рублей), Санкт-Петербург и Ленобласть (7,7 млрд рублей), а также Краснодарский край (3,5 млрд рублей) и Республика Татарстан (2,7 млрд рублей). Размер среднего чека по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 16%, до 1,1 млн рублей.

В целом по России с начала года выдачи автокредитов составили более 820 млрд рублей (+55% к показателю аналогичного периода 2020 года). На фоне роста цен на новые модели спрос потребителей все больше смещается в сторону подержанных автомобилей.

В ВТБ по итогам трех кварталов продажи кредитов на подержанные машины выросли на 60% и достигли 12 млрд рублей, в то время как на новые авто — только на 34%, составив 58,6 млрд рублей. Наибольшую динамику в портфеле банка показали беззалоговые автокредиты: их выдачи увеличились более чем в 2,5 раза, до 2,5 млрд рублей.

«Нехватка автомобилей, вызванная глобальным дефицитом микроэлектроники, все сильнее сказывается на российском рынке. Несмотря на сохраняющийся спрос, он снижается уже три месяца подряд по отношению к прошлому году, причем темпы падения ускоряются. Мы полагаем, что отрицательная динамика сохранится как минимум до конца текущего года. Но целом продажи автомобилей в России, по нашим оценкам, все же вырастут на 5% по отношению к прошлому году благодаря высоким показателям первого полугодия», — комментирует аналитик ВТБ Капитал Владимир Беспалов.

«По нашим прогнозам, в октябре темпы роста рынка автокредитования замедлятся, но все же составят около 30% к прошлому октябрю, что лишь на 3 п.п ниже динамики сентября. Сложившаяся ситуация продолжит «подогревать» интерес клиентов к подержанным автомобилям. Уже сейчас динамика их продаж выше, чем в сегменте новых моделей. С учетом изменения потребительского спроса мы готовим выгодные предложения для «вторичного» рынка и в ближайшее время представим их нашим клиентам», — заявил Владимир Высоцкий, начальник управления организации продаж автокредитов — вице-президент ВТБ.

Клиенты ВТБ активно рефинансируют автокредиты. По итогам девяти месяцев около 1,7 тыс. заемщиков других банков снизили свою платежную нагрузку, переведя в ВТБ ранее оформленные кредиты на 1,4 млрд рублей. Это почти в два раза больше результата за аналогичный период прошлого года.

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке от 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей, рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции «Отложенный платеж» (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).

В рамках беззалоговых кредитов клиент может приобрести автомобиль или моторизированную технику, которую в дальнейшем не нужно передавать в залог банку. Клиент может оформить кредит без первого взноса в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей. Подтверждения дохода не требуется. Срок кредитования – от года до пяти лет,. Минимальная ставка составляет 5,5% при условии страхования транспортного средства или личного страхования на весь срок.

