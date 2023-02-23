Клиенты ВТБ смогут добавить бизнес-карты в Mir Pay через мобильный банк

ВТБ реализовал возможность токенизации бизнес-карт «Мир» в мобильном банке для клиентов СМБ. Предприниматели могут добавлять их в Mir Pay в один клик в приложении ВТБ Бизнес Lite, чтобы бесконтактно оплачивать покупки.

Чтобы настроить оплату через Mir Pay, клиенту теперь достаточно зайти в мобильное приложение ВТБ Бизнес Lite, выбрать цифровую или пластиковую бизнес-карту и нажать кнопку «Добавить в Mir Pay». Бесшовная интеграция мобильного банка ВТБ и платежного приложения позволяет быстро привязать карту на одном экране, не переключаясь между приложениями. Сервис доступен для устройств на ОС Android.

После этого карту в электронном кошельке можно сразу же использовать для бесконтактной оплаты с помощью смартфона или другого мобильного устройства в любом терминале, где принимают бесконтактные карты «Мир», а также в онлайн-магазинах, поддерживающих оплаты по кнопке «Оплатить Mir Pay». Данные карты и счета, а также информация об операциях при токенизации и дальнейшей оплате надежно защищены.

«По нашей статистике, около трети операций по бизнес-картам «Мир» – это оплата различных товаров и услуг, при этом более 60% покупок клиенты совершают офлайн. Число карт, токенизированных в Mir Pay, и обороты по ним постоянно растут. Мы работаем над тем, чтобы использование бизнес-карт было полностью цифровым и максимально комфортным для клиентов. Теперь они могут не только за одну минуту выпустить карту, но и в один клик привязать ее к Mir Pay, чтобы бесконтактно оплачивать покупки», − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент ВТБ.

Цифровую бизнес-карту ВТБ можно мгновенно оформить в интернет-банке и сразу начать ей пользоваться. При необходимости банк выпускает пластиковую карту с такими же реквизитами. В составе пакетов услуг для бизнеса выпуск и обслуживание карты бесплатно. По бизнес-картам можно устанавливать лимиты для сотрудников, контролировать расходы организации с помощью уведомлений по СМС или в интернет-банке, а также вносить наличные на расчетный счет в любом удобном банкомате ВТБ.