Клиенты ВТБ нарастили портфель физического золота более чем в 1,5 раза

Портфель физического золота состоятельных клиентов ВТБ по итогам 2022 года достиг 50 млрд рублей. За второе полугодие его объем вырос более чем в 1,5 раза. Всего с момента старта продаж драгоценных слитков без НДС 20% в марте 2022 года банк реализовал 33,8 тонн, оформив 2,7 тысяч сделок.

Средний размер сделки в прошлом году составил рекордные 10 кг. Наибольший объем золотых слитков клиенты приобрели в декабре прошлого года – более 4 тонн, что на 20% больше, чем в ноябре.

«Золото в прошлом году стало хорошим «защитным» финансовым решением. Клиенты перекладывали средства в этот инструмент с точки зрения диверсификации активов и получения прибыли на длительном горизонте планирования. Часть слитков они предпочли оставить на хранении в банке – за второе полугодие «золотой» портфель прирос более чем в 1,5 раза. По мнению большинства экспертов, 2023 год будет успешным для этого инвестиционного актива. Есть несколько важных факторов, которые будут положительно влиять на его стоимость: увеличение спроса и покупки со стороны Центральных банков, растущий глобальный спрос на ювелирные изделия и ограниченное предложение со стороны золотодобывающих компаний. Поэтому инвестиции в золото в этом году могут быть интересной стратегией и для рисковых, так и для консервативных инвесторов», – прокомментировал Евгений Береснев, заместитель начальника управления продаж инвестиционных продуктов Private Banking и «Привилегии» ВТБ (ПАО).

Состоятельные клиенты банка могут приобрести золото высшей 999-й пробы весом от 1 до 100 кг без НДС 20%, произведенное на российских аффинажных заводах. Стоимость драгметалла рассчитывается в день покупки в соответствии с рыночными котировками. Оплатить сделку можно рублями или иностранной валютой, в рамках № 55-ФЗ. Золотые слитки можно оставить на ответственное хранение в банке.

Помимо физического золота, активно инвестируют в обезличенные металлические счета. По итогам 2022 года в банке открыто 45 тысяч таких счетов на 40 тонн драгметаллов. С 1 февраля банк первым на рынке запустил начисление процентного дохода в золоте на остаток по ОМС в размере 1,75% годовых на первые три месяца с момента открытия счета. Для этого необходимо разместить на счете не менее 500 г драгметалла.

Также в качестве альтернативных активов банк совместно с алмазодобывающей компанией АЛРОСА в начале года запустил продажу инвестиционных бриллиантов без НДС 20%. Для покупки доступны редкие индивидуальные экземпляры, а также наборы бесцветных драгоценных камней массой от 0,3 до 2 карат с единой ценой за карат – «бриллиантовые корзины».