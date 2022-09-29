Клиенты Среднерусского банка Сбербанка стали чаще приобретать залоговые активы

Аналитики Portal DA (маркетплейс Сбера для реализации активов) проанализировали активность пользователей из Брянской, Ивановской, Калужской, Костромской, Московской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской и Ярославской областей в 2021 году и за первое полугодие 2022 года.

По итогам прошлого года на Portal DA были проданы объекты из этих регионов на сумму 843 млн руб., а за первое полугодие 2022 года – на почти 500 млн руб. Более высокие темпы объема реализации свидетельствуют о возросшем в этом году интересе клиентов к залоговым активам. Как отмечают специалисты Portal DA, это связано с тем, что залоги стоят дешевле рыночных аналогов. Например, в сегменте жилья залоги дешевле на 10%-20%, легковые автомобили – на 10%-15%, коммерческий транспорт – на 10%-50%.

Наиболее часто на Portal DA клиенты Cреднерусского банка Сбербанка приобретают жилье – на этот сегмент в прошлом году пришлось 134 сделки. Средняя стоимость объекта составляла 2,4 млн руб. Средняя стоимость коммерческой недвижимости находилась в пределах 22 млн руб., производственных комплексов – 97 миллионов.

На сегодняшний день на Portal DA из регионов, входящих в состав Среднерусского банка, продается 150 активов на общую сумму 3,9 миллиардов.