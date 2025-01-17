Клиент фитнес-клуба умер после посещения парилки в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 63-летний клиент фитнес-клуба скончался после посещения парилки, сообщает «Mash на Мойке».

По данным источника, мужчина потерял сознание и упал, ударившись головой.

— В сауне с 63-летним Игорем находилась клиентка спортклуба — именно она наблюдала резкое падение и сообщила об этом персоналу, — пишет «Mash на Мойке».

Из парной человека вынесли в прохладное место, жена начала делать ему искусственное дыхание, тренер массаж сердца. В это время на место уже ехала скорая помощь.

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Прибывшие врачи смогли реанимировать посетителя и забрали в больницу. К сожалению, в клинике человек умер.

У мужчины диагностировали атеросклероз и острую сердечную недостаточность.