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Клава Кока, фото: ТНТ
Кино и ТВ

Клаве Коке сделали предложение в шоу «Конфетка»

Алексей Самохин

В субботу, 18 января, в 21:00 в эфир телеканала ТНТ выйдет новый выпуск третьего сезона музыкального шоу «Конфетка» (16+). В этом шоу звезды берут песни малоизвестных авторов, опубликованные в интернете, и представляют их в переработанном виде. В новом эпизоде состав жюри останется неизменным: Тимур Родригез, Ваня Дмитриенко и Клава Кока.

Для Клавы Коки этот выпуск станет особенным. После недавнего расставания с молодым человеком ее сердце вновь свободно, и певица готова к новым отношениям. Один из приглашенных звездных гостей воспользуется этим моментом, чтобы выразить ей симпатию.

«Пользуясь случаем, хочу сделать вам комплимент, Клавдия. Знаете, вы настоящая няшка», — скажет он Клаве.

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Затем артист решится на серьезный шаг и сделает ей предложение. Реакция Клавы не заставит себя ждать.

«Я согласна», — с радостью ответит она.

Кроме этого романтического момента, зрителей ждет множество ярких выступлений: фристайл от популярной в 2010-х певицы MC Кисули, необычный трек о «огурцах на снегу» от дуэта «Sudoroga» из Перми, а также признание Вани Дмитриенко о том, что он мечтает увидеть свою песню превращенной в «конфетку».

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