Клаудия Дэвис перед смертью обвинила Шаляпина в заражении коронавирусом

В эфире программы «Прямой эфир» певец Прохор Шаляпин рассказал, что перед смертью жена прислала ему сообщение, в котором обвиняла мужа в заражении ковидом.

«Она мне пишет: «Прохор, ты в итоге заразил»», — делится Шаляпин.

Певец заявил, что не знает, правда ли это так. По его словам, Татьяна могла подхватить вирус от кого-то на свадьбе в Лас-Вегасе в конце июля.

Также Прохор отметил, что супруга не делала прививку от коронавируса и в целом не верила в необходимость вакцинации. Сам же певец прививался.

Напомним, о смерти Татьяны Клаудии Дэвис стало известно 30 сентября.