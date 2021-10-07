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Четверг, 7 октября, 2021
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Клаудия Дэвис перед смертью обвинила Шаляпина в заражении коронавирусом

Александр Ильин
Клаудия Дэвис перед смертью обвинила Шаляпина в заражении коронавирусом
Фото: instagram.com/shalyapin_official

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В эфире программы «Прямой эфир» певец Прохор Шаляпин рассказал, что перед смертью жена прислала ему сообщение, в котором обвиняла мужа в заражении ковидом. 

«Она мне пишет: «Прохор, ты в итоге заразил»», — делится Шаляпин. 

Певец заявил, что не знает, правда ли это так. По его словам, Татьяна могла подхватить вирус от кого-то на свадьбе в Лас-Вегасе в конце июля. 

Также Прохор отметил, что супруга не делала прививку от коронавируса и в целом не верила в необходимость вакцинации. Сам же певец прививался. 

Напомним, о смерти Татьяны Клаудии Дэвис стало известно 30 сентября.

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