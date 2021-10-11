«Кислород»: путь к стройности и здоровью

Каждый четвёртый россиянин во время пандемии коронавируса набрал лишний вес. Ещё в начале года такие статистические данные опубликовала платформа Ipsos Global Adviso. Коронавирус продолжает идти с нами бок о бок, а, значит, «удалëнка», самоизоляция, вынужденный карантин и последствия перенесëнного заболевания COVID-19 остаются актуальны. И, к сожалению, чаще всего они сопровождаются потерей формы.

Как вернуть здоровый внешний вид и само здоровье в непростых ковидных условиях? Одного пролистывания объявлений о наборе в фитнес-студии, единичных посещений занятий и самостоятельных попыток изменить привычки питания, которые, кстати, в коронавирус изрядно деформируются, скорее всего, будет мало. Важны консультации специалистов, усердная работа под их наблюдением и, как теперь выяснила редакция 7info, вдохновляющий глоток свежего воздуха. Получить его, а вместе с ним и заряд бодрости, энергии, можно в фитнес-центре «Кислород». Первый шаг к улучшению своего здоровья и прекрасному внешнему виду мы предлагаем вам сделать вместе с нами в «Кислороде». Почему именно там? Давайте разбираться!

Удобное местоположение

Фитнес-центр «Кислород» имеет удобное расположение. Фактически он находится в центре города – в доме №9 по улице Есенина, куда добраться можно из любого уголка Рязани. Особенно порадуются жители активно разрастающегося микрорайона Кальное. Если вы нас читаете, знайте: зал находится в 10-20 минутах от вас.

Профессиональная команда

Вас встретит профессиональная команда тренеров-наставников. Если вы – опытный спортсмен, всегда можете воспользоваться возможностью посещать тренировки самостоятельно. В вашем распоряжении тренажëрный зал с новейшим оборудованием. Кстати, мы проверили его на себе. Во всех механизмах разобраться достаточно просто. А если возникнут вопросы – инструкторы всегда к вашим услугам. Разнообразие оборудование в каждой из зон удивляет:

в зоне кардио – беговые дорожки, эллипсы, велотренажеры, степперы. В зоне силовых тренировок – стойки для выполнения различных упражнений, в том числе и со свободными весами. Конечно же, у человека неопытного от такого разнообразия разбегутся глаза. Заниматься можно и под контролем тренера. Опытный наставник перед занятием обсудит с вами результат, который вы хотели бы достичь, оценит ваши физические способности и подготовку, подберëт идеальную программу занятий и питания. Если нужно, подбодрит, зарядит мотивацией и всегда в доброй и дружеской обстановке поговорит с вами о ваших мечтах, целях, поможет справиться с трудностями, если такие возникнут на вашем пути к телу мечты.

Подойдет тем, кто переболел COVID-19

К сожалению, на своём примере мы прекрасно знаем: после перенесëнной коронавирусной инфекции очень сложно вернуться в привычное русло жизни. Что уж говорить о занятиях фитнесом. На привычные скорости, веса может просто-напросто не хватать сил. Но брать себя в руки нужно! И вновь на помощь придëт «Кислород». Если после заболевания вы очень хотите вернуться в фитнес, но переживание за своё здоровье, для начала получите консультацию врача. Для клиентов «Кислорода» медцентр «Добрый доктор», который находится а этом же здании, предлагает пройти комплексное обследование. На основе сданных анализов и тестов для вас разработают специализированную программу восстановления.

График работы фитнес-центра «Кислород» – с 07.00 до 22.00.

Записаться на бесплатное занятие можно по ссылке.

