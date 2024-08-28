Среда, 28 августа, 2024

Кировскую область атаковали 5 беспилотников

Автор: Алексей Самохин

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Изображение от Rochak Shukla на Freepik

Пять вражеских беспилотников атаковали Кировскую область в районе 10 часов утра 28 августа. Об этом сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Соколов.

По данным СМИ, Кировскую область атаковали впервые.

По словам Соколова, два БПЛА сбиты, три упали на территорию комбината «Зенит» в Котельниче и загорелись.

Возгорание оперативно потушено, повреждений нет. Губернатор отметил, что деятельность предприятия не нарушена.

Люди не пострадали, разлива горючего не случилось. На месте работают оперативные службы.

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