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Четверг, 22 июля, 2021
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Кинопоказ в рязанском ЦПКиО начнется с фильмов Миядзаки и Гайдая

Елена Лобанова
Кинопоказ в рязанском ЦПКиО начнется с фильмов Миядзаки и Гайдая
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В выходные в рязанском ЦПКиО стартует проект — кино под открытым небом «Летний Экран». Жителям покажут фильмы Миядзаки и Гайдая. Об этом сообщает пресс-служба мэрии. 

В субботу, 24 июля, в 21:00 рязанцы смогут увидеть на площади Зеленого театра «Унесенных призраками» Хаяо Миядзаки. На следующий же день показ фильма Леонида Гайдая «Кавказская пленница» начнется в 20:00. 

Напомним, что вся подробная информация о мероприятиях Фестивального сезона «Лето в парке» будет появляться в официальной группе ЦПКиО.

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