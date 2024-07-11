Кинологи Росгвардии спасли утопающую пожилую пару в Рязанской области

Кинологи Управления Росгвардии по Рязанской области сержант полиции Дмитрий Х. и сержант Артем Р. спасли пожилую пару на озере Уржинское. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Стражи правопорядка находились недалеко от водоема. Вдруг они услышали крики о помощи, бросились в воду и поплыли к утопающим. Правоохранители передали 81-летнему мужчине надувной круг. 77-летняя женщина в это время уже находилась под водой и не дышала. Росгвардейцы приподняли ее над водой и вытащили семейную пару на берег.

К этому времени подъехали медицинские работники, которые доставили пострадавших в лечебное учреждение. Сейчас их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В обращении, поступившем в адрес начальника регионального управления от свидетелей происшествия, был отмечен мужественный поступок росгвардейцев. Позднее пенсионеры встретились со своими спасителями и поблагодарили их лично.