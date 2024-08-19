После недавнего вторжения украинских войск в Курскую область, Россия рассматривает несколько вариантов ответа, чтобы наказать Киев за дерзкую операцию, сообщает «Царьград». Журналисты отмечают, что последствия этой авантюры уже начали ощущаться на Украине.

По данным источников, украинские войска понесли значительные потери в технике и личном составе. В частности, Telegram-канал «Резидент» предупреждает, что если ситуация продолжится в таком же духе, за несколько месяцев ВСУ может потерять более 1000 единиц техники.

Блогер из канала Win/Win добавляет, что украинская армия не добилась своих целей в Курской области, и их резервы стремительно иссякают. По его словам, потери составляют около 10 тысяч солдат за 10 дней, что существенно ослабляет украинские позиции на Донецком направлении.

На Западе также осознают тяжесть последствий этой операции. Между тем, мэр Львова Андрей Садовый назвал действия ВСУ в Курской области «страшной ошибкой» и подчеркнул, что украинские солдаты расплачиваются за это своими жизнями.

Россия, как утверждает «Царьград», не оставит это вторжение без ответа. Бывший глава израильской спецслужбы «Натив» Яков Кедми видит три возможных сценария: отбрасывание украинских войск за границу, их преследование и уничтожение на территории Украины, или уничтожение баз, способных поддержать подобные операции в будущем.

Какой путь выберет Москва, будет зависеть от политического решения президента России, но одно ясно: ответ не заставит себя ждать.