Каждый второй россиянин выступает против переработок, а каждый пятый готов задерживаться на работе не более чем на 2 часа в день. Об этом заявили эксперты сервиса Superjob поле проведенного опроса.

48% участников ответили, что предпочитают придерживаться стандартной 40-часовой рабочей недели, и даже высокая оплата не побудит их работать дольше. Женщины чаще, чем мужчины, отказываются от переработок (59% против 38%). Среди респондентов старше 45 лет таких оказалось 53%, что превысило процент среди более молодых опрошенных. Работники с доходом ниже 50 тысяч рублей склонны к соблюдению традиционной продолжительности рабочей недели чаще, чем те, кто зарабатывает больше (54%).

Илон Маск предложил «революционерам с высоким IQ» неоплачиваемую работу по 80 часов в неделю в госдепартамент США, но среди россиян, вероятно, желающих на такую работу не нашлось бы. При условии достойного вознаграждения 39% граждан потенциально согласны на сверхурочную работу, при этом каждый пятый (21%) готов трудиться от 40 до 50 часов в неделю. Возможность работы от 50 до 60 часов согласен принять каждый девятый, а 3% готовы работать 60-80 часов. Только 4% россиян готовы работать более 80 часов в неделю, из которых больше мужчин (6% против 2% женщин). Особенно склонны к длительным трудовым часам респонденты в возрасте 35-45 лет (6%), а среди зарабатывающих от 100 тысяч рублей этот показатель достигает 7%.