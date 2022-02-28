Каждый второй рязанец, работающий на пятидневке, мечтает о 4-дневной рабочей неделе по 10 рабочих часов

Экономически активные жители Рязани в опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob рассказали, хотели бы они работать 4 дня в неделю по 10 часов вместо 8-часового рабочего дня за ту же зарплату.

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59% рязанцев хотели бы работать 4 дня в неделю по 10 часов: «Это удобно. Можно посвятить свободное время активному отдыху, путешествиям. Можно найти подработку в образовавшийся третий выходной день».

Причем чаще остальных к 4-дневной 40-часовой рабочей неделе готовы респонденты моложе 34 лет (64%) и рязанцы с доходом от 80 тыс. руб. в месяц (58%).

Каждый четвертый опрошенный (25%) подобный график работы не одобрил: «4 дня в неделю просто выпадут из жизни»; «Нужно уменьшать рабочий день, а не увеличивать»; «Вечером уже плохо соображаю».

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16% затруднились с ответом: «В условиях мегаполиса это нереально. Минимум два часа в день уходит еще на дорогу. У женщин и так практически не остается времени на семью».