Кавказская овчарка загрызла 4-летнюю девочку на Кузбассе

В Кемеровской области — Кузбассе возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности ребенку, сообщает пресс-служба регионального Следкома.

ЧП случилось днём 4 февраля в посёлке Старобачаты Беловского округа. 4-летняя девочка вместе с 44-летней знакомой пришла в дом, за которым женщина присматривала во время отсутствия хозяев. Чтобы покормить собак, женщина открыла дверь вольера на придомовой территории. Кавказская овчарка выбежала и напала на ребёнка.

Девочку, получившую травмы, знакомая принесла домой и вызвала скорую помощь. Прибывшие медики констатировали смерть пострадавшей.

Уголовное дело следователи завели по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Расследование находится на контроле в аппарате следственного управления.