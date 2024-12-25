Католическое Рождество 25 декабря 2024: традиции и ритуалы

В среду, 25 декабря, католики празднуют один из самых главных праздников — Рождество. У католической церкви, как и православной, много традиций и ритуалов. О них рассказывает издание «VOICE». Давайте познакомимся с традициями поближе, узнаем, в чем схожи и чем отличаются две церкви.

Начнем с даты. Почему же католическое и православное Рождество празднуются в разные дни? Все просто, католическая церковь и православная придерживаются разных систем летоисчисления. Католики живут по григорианскому календарю, а православные — по юлианскому. Из-за этого Рождество у католиков и православных празднуется с разницей в 13 дней (католическое Рождество 25 декабря, православное Рождество 7 января).

Традиции и ценности. Несмотря на разные даты, две церкви объединяют многие традиции и ритуалы. Для обеих конфессий Рождество — это не только день рождения Иисуса Христа, но и время, когда особенно ощущается тепло, радость и свет. Праздник встречают в кругу семьи молитвами и добрыми делами. Обе церкви в Рождество уделяют особое внимание милосердию и внутреннему очищению, говорят о любви к ближнему.

Католики и православные придерживаются Рождественского поста, который очищает душу и тело перед празднеством. Католическая церковь называет пост «Адвент», а православная — «Великий пост».

В обеих конфессиях на Рождество принято зажигать свечи, украшать дом, дарить подарки, отмечать с родными за большим праздничным столом. Это время семьи и радости.

Одна из красивейших традиций Рождества — посещение трех литургий: ночной, утренней и дневной. За праздничным столом количество блюд зачастую соответствует числу апостолов — 12.

На праздник и католики, и православные зажигают свечу — символ света. В Рождество соблюдается ритуал примирения. Именно в этот день можно извиниться перед близкими, сделать шаг навстречу дорогому человеку.

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Чего лучше избегать в Рождество? Не планируйте тяжелую работу и бытовые дела, просто отдохните в этот день. В праздник стоит одеться в светлую нарядную одежду, не нужно выбирать темные цвета в наряде. Не жалейте денежные средства на угощения гостей и украшения дома, считается, что щедрость в Рождество вознаградится в будущем.

Рождество — это время волшебства, любой может стать волшебником!