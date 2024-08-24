Катерина Ковальчук ответила на вопрос о брачной ночи с Харламовым

Актриса Екатерина Ковальчук в шоу «Кстати» ответила на вопрос ведущего Дениса Дорохова, как прошла брачная ночь с Гариком Харламовым.

По словам Ковальчук, это была не ночь, а брачное утро. Других подробностей артистка не сообщила.

По словам Харламова, у его супруги после свадьбы изменился график: теперь она просыпается вместе с мужем ближе к обеду. Екатерина отметила, что её это вполне устраивает.

Гарик также рассказал, что предпочтёт попить чай на кухне с женой, а не провести день в Хогвартсе с Гарри Поттером. Ковальчук сказала, что чай вместе они пьют очень редко.