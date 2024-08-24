Суббота, 24 августа, 2024

Катерина Ковальчук ответила на вопрос о брачной ночи с Харламовым

Автор: Алексей Самохин

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Екатерина Ковальчук, скриншот видео

Актриса Екатерина Ковальчук в шоу «Кстати» ответила на вопрос ведущего Дениса Дорохова, как прошла брачная ночь с Гариком Харламовым.

По словам Ковальчук, это была не ночь, а брачное утро. Других подробностей артистка не сообщила.

По словам Харламова, у его супруги после свадьбы изменился график: теперь она просыпается вместе с мужем ближе к обеду. Екатерина отметила, что её это вполне устраивает.

Гарик также рассказал, что предпочтёт попить чай на кухне с женой, а не провести день в Хогвартсе с Гарри Поттером. Ковальчук сказала, что чай вместе они пьют очень редко.

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