Касимовскую аптеку уличили в неправильном хранении лекарств

Касимовская межрайонная прокуратура проверила одну из аптек города. Выяснилось, что её работники нарушают температурный режим хранения препаратов, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее на ООО «Коммерческий центр» поступила анонимная жалоба. В ходе проверки прокуроры выявили нарушения требований хранения лекарств. Так, в трёх холодильниках, где находились препараты и инсулин, работали неповереные термометры. Установить правильный температурный режим из-за них не представлялось возможным. Из-за этого сроки годности медикаментов могли сократиться.