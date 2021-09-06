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Понедельник, 6 сентября, 2021
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Касимовскую аптеку уличили в неправильном хранении лекарств

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Касимовскую аптеку уличили в неправильном хранении лекарств

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Касимовская межрайонная прокуратура проверила одну из аптек города. Выяснилось, что её работники нарушают температурный режим хранения препаратов, сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее на ООО «Коммерческий центр» поступила анонимная жалоба. В ходе проверки прокуроры выявили нарушения требований хранения лекарств. Так, в трёх холодильниках, где находились препараты и инсулин, работали неповереные термометры. Установить правильный температурный режим из-за них не представлялось возможным. Из-за этого сроки годности медикаментов могли сократиться.

В связи с выявленными нарушениями в адрес руководителя ООО «Коммерческий центр внесено представление, которое находится на рассмотрении. ООО «Коммерческий центр» нарушило лицензионные требования, предъявляемые к фармацевтической деятельности, в связи с чем в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, — говорится в сообщении.

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