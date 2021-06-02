Касимовскому району выделили дополнительные деньги на ремонт дорог

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Касимовскому району на 2021 год выделены дополнительные субсидии из областного бюджета на ремонт автодорог местного значения. Об этом сообщила пресс-служба Минтранса Рязанской области.

Средства пойдут на следующие участки:

р.п. Гусь-Железный: площадь Первомайская, улицы Школьная (от д.4 до д.10) и Красная (от д.2д до д.27);

д. Сиверка: улица Чудесная;

д. Клетино (участок №20).

Напомним, дорожные работы уже ведутся на следующих объектах:

ремонт а/д Ряжск — Касимов — Нижний Новгород на участках общей протяженностью 12,14 км;

ремонт автодороги от а/д «Ряжск — Касимов — Нижний Новгород» — Кольдюки — Любовниково на всем протяжении — 12,061 км;

ремонт участка автодороги Касимов — Новая Деревня — Елатьма – Савостьяново — Ардабьево – Дмитриево протяженностью 10,075 км;

ремонт участка автодороги от а/д «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» — Погост — Гиблицы — Лубяники — Чарус протяженностью 10 км;

обустройство элементами повышения БДД нерегулируемых пешеходных переходов у Любовниковской НОШ, Елатомского детсада, Елатомской школы-интерната, Сынтульский детсада, Гусевского детского сада №1, Среднейя школы №6 им. адмирала А.П. Авинова и Детского сада № 19.

Активно ведутся дорожные работы и на местной улично-дорожной сети:

в городе Касимов в нормативное состояние приводят автодороги по улицам Урицкого, Ленина (от пересечения с ул. Советская до пересечения с ул. Татарская), участок автодороги по ул. Володарского и участок автодороги по ул.Загородная;

в р.п. Елатьма проходит ремонт следующих улиц: Кожевин Извоз, Нижне-Реченская, Энгельса, Спартака, Окская,Революционная, Пролетарская, Шевченко и участок автодороги по ул. Интернациональной.