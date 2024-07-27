Суббота, 27 июля, 2024

Касимовского вандала задержали

Автор: 7info7

Опубликовано

В Касимове полицейские по горячим следам задержали вандала, который повредил археологическое стекло на площади. Подозреваемым оказался 20-летний молодой человек, сообщает пресс-служба Управления МВД пр региону.

Касимовским полицейским поступило сообщение, что в центре Касимова неизвестная компания разбила защитное археологическое стекло, через которое можно увидеть культурный слой. Личность злоумышленника установили. Им оказался 20-летний житель поселка Сынтул  Касимовского района. Парень признал свою вину и раскаялся в содеянном.

В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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