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Фото: t.me/prokrzn
Новости Касимова

Касимовская прокуратура требует привести в порядок дорогу

Алексей Самохин

Касимовская межрайонная прокуратура с привлечением сотрудников Госавтоинспекции провела проверку в сфере безопасности дорожного движения. Об этом сообщает телеграм-канал прокуратуры Рязанской области.

Установлено, что в нарушение требований закона дорога регионального значения «Новая Деревня — Щербатовка», протяженностью более 8 км, находится в ненормативном состоянии, имеются выбоины, размеры которых превышают предельно допустимые нормы.

По данному факту прокуратура внесла представление в ГКУ РО «Дирекция дорог Рязанской области».

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Фактическое устранение нарушений находится на контроле межрайонного прокурора, говорится в сообщении ведомства.

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