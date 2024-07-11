Касимовец потерял на ложных инвестициях 1,2 млн рублей

Жителя Касимовского района обманули почти на 1,2 миллиона рублей с помощью мобильного приложения. Мужчина был уверен, что вложения уйдут в инвестиционную базу. Об этом сообщает Рязанское отделение Банка России.

Злоумышленники часто используют желания людей получить прибыль и их интерес к инвестициям в корыстных целях. Они размещают рекламу в интернете, подделывая официальные сайты участников финансового рынка. Подобные страницы легко перепутать, так как отличия довольно незаметные. Также в последнее время возросла популярность распространения ботов, которые минимизируют прямое взаимодействие мошенников с жертвой.

— Для перевода денег преступники используют различные схемы. Они просят оформить электронный кошелек, с которого затем нужно пополнить сторонний счет. Предлагают перевести деньги на карты «наставника», который затем якобы будет исполнять роль брокера. Создают мобильные приложения и сайты, которые имитируют работы биржи или терминала для торговли. «Когда человек видит различные графики, виртуальное пополнение счета, он проникается к мошенникам доверием. Но на самом деле никаких операций не происходит: котировки и счет оказываются просто видимостью, а деньги направляются преступникам, — объясняет заместитель начальника отдела безопасности Рязанского отделения Банка России Сергей Гусев.

Важно трезво воспринимать любую информацию, касающуюся инвестиций. Особенно в тех случаях, когда гарантируют прибыль. Доход невозможно предугадать заранее. Еще один признак мошенничества – когда организация не раскрывает конкретную схему получения инвестиций, свои финансовые показатели и не предоставляет юридическую информацию. Всегда проверяйте, легально ли работает компания, не спешите переводить деньги на сторонние счета. Лицензию можно проверить на сайте Банка России.

Также обязательно нужно изучить документы, в первую очередь сверить полное название и реквизиты. Даже минимальные различия на сайте компании, в реестрах Банка России и ФНС могут привести к печальным последствиям. Переводить деньги следует непосредственно на счет организации. Внести наличные, отправить сумму на электронный кошелек или карту частного лица просят только мошенники.

Банк России предупреждает, что гарантии на рынке ценных бумаг запрещены. Если кто-то гарантирует прибыль по инвестициям, взаимодействия с ним следует избегать.