Касимовец получил условный срок за рубку деревьев в Шиловском лесничестве

Житель Касимова 1997 года рождения получил условный срок за незаконную рубку деревьев. Подробности дела сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

В июне 2022 года касимовец осуществлял лесозаготовку на арендованном участке леса в Шиловском лесничестве. Мужчина решил вырубить деревья за пределами участка и привлёк к этому знакомого, не осознававшего незаконности намерений подсудимого.

В результате оказались вырублены деревья породы берёза, осина, сосна. Ущерб оценён в 390 тысяч рублей.

— В судебном заседании подсудимый вину в совершении инкриминируемого ему преступления признал полностью, в содеянном раскаялся, — сообщила прокуратура.

Кроме того, касимовец возместил причинённый ущерб.

Суд признал мужчину виновным по ч.3 ст. 260 УК РФ, назначив 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор не вступил в законную силу.