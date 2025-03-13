Касимов, Рязань и Скопин борются за звание «Самого умного города»

Стартовал региональный этап народного голосования за самый технологичный и инновационный город России. В Рязанской области за звание борются Касимов, Рязань и Скопин.

На сегодняшний день в голосовании приняли участие 168 человек. На первом месте Рязанская область — 93,45%. На втором месте Касимов с 5,36%, у Скопина 1,19%. Голосование продолжается.

В голосовании участвуют три города от каждого региона. Победители региональных этапов будут признаны самым умным городом своего региона и примут участие в голосовании на уровне федеральных округов.

Реклама

Масштабное онлайн-голосование проводит «Умный город». Голосование в полном объеме и продлится до 31 марта включительно!