Касимов отмечает 4 сентября День города

Город Касимов отмечает 4 сентября своё 870-летие. Фото и видео праздника уже появляются в социальных сетях.

Состоялись шествие и ярмарка. В 8 вечера праздничная программа продолжится выступлениями вокально-инструментальных коллективов и солистов города Касимова, а также Шацкого района. Специальными гостями вечера станут артист Звонкий и группа ВИРУС. Об этом говорится в группе Город Касимов ВКонтакте.

Из-за сложившейся пожарной обстановки запланированный салют не состоится. Горожан просят с пониманием отнестись к решению об отмене фейерверка и приглашают на вечернюю программу.