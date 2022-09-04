Воскресенье, 4 сентября, 2022
Татьяна Проводина

Касимов отмечает 4 сентября День города

Фото из Телеграм канала Типичный Касимов

Город Касимов отмечает 4 сентября своё 870-летие. Фото и видео праздника уже появляются в социальных сетях.

Состоялись шествие и ярмарка. В 8 вечера праздничная программа продолжится выступлениями вокально-инструментальных коллективов и солистов города Касимова, а также Шацкого района. Специальными гостями вечера станут артист Звонкий и группа ВИРУС. Об этом говорится в группе Город Касимов ВКонтакте.

Из-за сложившейся пожарной обстановки запланированный салют не состоится. Горожан просят с пониманием отнестись к решению об отмене фейерверка и приглашают на вечернюю программу.

Касимов отмечает 4 сентября День города
Касимов отмечает 4 сентября День города
Касимов отмечает 4 сентября День города
Касимов отмечает 4 сентября День города
Касимов отмечает 4 сентября День города
Касимов отмечает 4 сентября День города
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