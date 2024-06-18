Картофель в России будет дорожать, уверен эксперт

В августе и сентябре розничные цены на картофель обычно снижаются. Сейчас, перед массовой уборкой урожая, на рынке преобладает импортная продукция, на стоимость которой влияют валютный курс и логистика, пишет «Московский комсомолец». Однако, по словам аналитиков аграрного рынка, даже если картофель и подешевеет, то незначительно — всего на рубль-два за килограмм.

В прошлом году Россия собрала рекордный урожай картофеля за последние 30 лет — 20,2 млн тонн, что на 7,4% больше показателя 2022 года.

«Самообеспеченность достигла 97% при пороговом значении в 95% по Доктрине продовольственной безопасности. Сейчас цены производителей ниже на 3,1% по сравнению с прошлым годом и в среднем составляют 14,64 рубля за килограмм», — сообщили в Минсельхозе.

Однако, согласно данным Росстата на 10 июня, цены на картофель с начала года выросли на 57,12%, а за неделю с 4 по 10 июня — на 8,9%. Исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников отметил, что в мае и июне овощи «борщевого набора» традиционно дорожают из-за сезонных факторов. Обычно в этот период Россию снабжает картофелем Египет, но в этом году импорт сократился из-за проблем с логистикой и оплатой доставки. Отечественный картофель начнет насыщать рынок к концу июня, что должно стабилизировать цены. Однако на урожай могут повлиять погодные условия.

«Цены не будут снижаться, это самообман», — считает доктор экономических наук и эксперт по аграрным вопросам Дмитрий Валигурский. «Рынок меняется, и явно не в пользу покупателя. Большой урожай маловероятен из-за снежной и холодной зимы. Временное снижение на пару рублей возможно из-за сезонного сброса продукции производителями, но затем цены вернутся к росту. Это связано с высокой ставкой рефинансирования, подорожанием логистики, упаковки, удобрений, бензина и инфраструктуры, обслуживающей сельхозпредприятия».

Валигурский также отметил, что ситуация усугубляется острым дефицитом кадров: в АПК не хватает работников, и производительность труда не растет. Сегодня один человек создает в секторе столько же продукции, сколько раньше приходилось на двух. Чтобы оставаться в прибыли, агрокомплекс должен либо повышать цены, либо увеличивать объемы производства. Однако рынок не сможет переварить увеличение объемов.