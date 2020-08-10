Касимовский район: движение вверх и земное притяжение

Как безмерно оно – притяженье Земли,

Притяженье полей и печальных ракит,

Всех дорог, по которым мы в детстве прошли,

И дорог, по которым пройти предстоит! […] Притяженье полей, притяженье садов,

И закатов, и сосен в пушистом снегу,

Небольших деревень и больших городов,

И ночного костра на пустом берегу. […] Роберт Рождественский

На въезде в один из самых крупных и живописных районов Рязанской области – Касимовский – нас встречает большая металлическая стела с гербом муниципалитета. Она хорошо выделается на фоне соснового леса Мещеры, и ее невозможно не заметить. Большими буквами на сооружении написано, что здешние места являются родиной двух Дважды Героев – Советского Союза и Социалистического труда. Такая солидная информация, конечно же, сразу вызывает уважение прибывающих сюда гостей к району, его истории и жителям. Но не каждый знает, что упомянутые на стеле Герои имеют самое непосредственное отношение к космической тематике. Речь о летчике-космонавте Владимире Викторовиче Аксенове и ракетостроителе Владимире Федоровиче Уткине. Бюсты этих выдающихся уроженцев Касимовской земли сегодня украшают сквер в Рязани на улице Циолковского. По-настоящему гордятся Уткиным и Аксеновым их земляки. В этом мы убедились, побывав с экспедицией в Касимовском районе, там, где космос – ближе, кажется…

Лашма. Братство. Память

«Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянии…» Эти слова классика Сергея Есенина вполне можно было бы применить к личности генерального конструктора, ученого Владимира Федоровича Уткина. Он ковал Победу не только на фронтах Великой Отечественной войны, но и во время войны «холодной», создавая стратегические ракетные комплексы для поддержания ядерного паритета СССР с США. Поэтому имя и достижения Уткина долгое время были засекречены и широкой общественности неизвестны. Все изменилось в 90-е, когда секретное перестало таковым быть, а Владимир Федорович уже вплотную занимался разработками, связанными с мирным освоением космоса. В это время он часто бывал на своей малой родине – в поселке Лашма. Этот населенный пункт на берегу Оки и стал первой точкой нашего путешествия по Касимовскому району. У бюста выдающемуся ученому в самом центре поселка нашего космонавта Николая встретила дочь Владимира Федоровича Уткина Наталия Владимировна Ситникова. Николай заметно волновался – не каждый день выпадает возможность узнавать о легендарных личностях, что называется, из первых уст. А тут такая удача! Наталия Владимировна буквально за несколько дней до прибытия команды составителей карты «космических» мест приехала из Москвы, где постоянно проживает, в Лашму на лето. Здесь у нее дом, который когда-то построил отец, так привязанный к своей малой родине. С собой Наталия Владимировна взяла недавно вышедшую книгу об отце «Генеральный конструктор. Помним…». В этом году уже 20 лет, как нет с нами Владимира Федоровича, но память о нем сохраняется в разных уголках России и за ее пределами. Об этом новая книга, которая теперь пополнила фонды местной сельской библиотеки.

Лашманская библиотека – место, где царит по-настоящему теплая и дружеская атмосфера. Нашего космонавта Николая здесь приняли как дорогого гостя. Как и всем, кто интересуется историей этих мест, показали краеведческую экспозицию, значительная часть которой посвящена семье Уткиных. Здесь стоит сказать, что у Владимира Федоровича было три брата – Николай, Петр и Алексей. Появившись на свет в трудное для страны время в семье простых советских тружеников (отец Федор Дементьевич всю жизнь работал на заводах, мама Анисия Ефимовна вела домашнее хозяйство и занималась сыновьями), все братья Уткины, как принято было раньше говорить, вышли в люди. Если вглядеться в архивные фото, где запечатлены молодые Уткины, то можно заметить, какие братья статные, красивые и серьезные. Родители, наверняка, ими гордились! А ведь парни из самой что ни на есть глубинки, с рязанских берегов Оки! Дальше других шагнули два брата – Владимир и Алексей, связав свою жизнь с ракетно-космической отраслью, став выдающимися учеными и конструкторами. Очень точно по этому поводу сказано в документальном фильме из серии «Тайны забытых побед», посвященном Владимиру Федоровичу: «Удивительные все-таки судьбы великих главных конструкторов. Родина требовала, и они появлялись из глубин русской земли…»

Уютную Лашму покидать не хочется. Ведь даже в самом этом слове «Лашма» есть что-то ласкательное, теплое, домашнее. Но как братья Уткины, оставив когда-то родной дом, устремились навстречу новым знаниям, а по большому счету – и новой жизни, так и наш космонавт Николай продолжил свое путешествие, отправившись туда, где будущий генеральный конструктор получил аттестат зрелости.

Под окнами школы – мини-космодром

Просто сказать, что ученикам касимовской школы № 2 имени академика В. Ф. Уткина несказанно повезло – означает ничего не сказать. Ведь школа, где учатся ребята без преувеличения уникальная. Хотя бы только потому, что каждый день их путь к знаниям лежит через почти что космодром, а именно мимо «стартующей» ракеты. И ничего, что космодром, ракета и ее старт как бы смоделированные – впечатлений это не убавляет и, наверняка, мотивирует школьников учиться на отлично. Так же как учился Владимир Федорович Уткин – выпускник этой школы 1941 года. К ракете и истории, как она здесь оказалась, мы еще вернемся, а пока проследуем вместе с космонавтом Николаем в школьный музей братьев Уткиных. По широкому лестничному пролету поднимаемся на второй этаж, представляя, как по этим самым ступенькам, услышав звонок на урок, торопились разойтись по классам дети предвоенной поры, среди которых был и старшеклассник Володя Уткин. В школьном музее космонавтики Николая встречает пятиклассник Назар Карпушин и проводит подробную экскурсию. Кажется, парень знает все о Владимире Федоровиче Уткине, вплоть до того, что будущий конструктор был в школьные годы отличным волейболистом, всю жизнь очень любил рыбалку. Оказалось, Назар прекрасно разбирается и в ракетно-космической технике, хотя уроки физики, на которых учеников знакомят с устройством ракет, у него только впереди. Со знанием дела и доступным языком он, например, рассказал гостю о совместной разработке конструкторов братьев Алексея и Владимира Уткиных – боевом железнодорожном ракетном комплексе (БЖРК). Это был уникальный специально сконструированный железнодорожный состав, в вагонах которого размещались стратегические ракеты. БЖРК называли еще поездом-призраком: курсируя по железным дорогам, он становился практически неуловимым для противника и во время боевого дежурства, в любой момент был готов выпустить ракету с ядерной боеголовкой. Надо добавить, что Владимир Федорович стоял во главе создания целого ряда ракетных комплексов стратегического назначения, не имевших аналогов в мире. Наиболее известный – боевой ракетный комплекс шахтного базирования СС-18. Именно появление в СССР этого оружия заставило в свое время американце сесть за стол переговоров по ограничению стратегических наступательных вооружений.

Пока Назар проводит для Николая увлекательную экскурсию, мы беседуем с директором школы Еленой Александровной Котовой о том, как создавался музей братьев Уткиных и как сама школа стала «космической». Все началось больше 20 лет назад, когда Владимир Федорович решил навестить родную школу № 2 в Касимове. Во время той первой встречи с учениками и педагогами в 1998 году и родилась идея открыть в школе музей с космическим уклоном. И семья Уткиных приняла в этом самое непосредственное участие, передав основную часть экспонатов будущего музея. Он был собран буквально за два месяца усилиями коллектива школы и при содействии городского отдела образования и местного приборного завода. Торжественно открывали школьный музей сами братья Уткины – Алексей Федорович и Владимир Федорович. Их отзывы – одни из первых в книге почетных гостей музея. Как рассказала директор Елена Александровна Котова, школа № 2 в Касимове всегда была на хорошем счету и славилась сильным преподаванием, а новое «космическое» направление вывело ее на еще более высокий уровень, выделило среди других. Кроме того, школьный музей помог некоторым ученикам определиться с выбором будущей профессии – среди выпускников школы есть те, кто связали свою жизнь с ракетостроением и космонавтикой. Кто знает, может быть, и нынешний активист музея юный Назар Карпушин пойдет по стопам знаменитого выпускника своей школы и тоже выберет «космическую» профессию…

Из окон директорского кабинета открывается вид на ту самую, ракету, о которой мы говорили выше. На самом деле, это уменьшенная в десять раз модель ракеты-носителя «Зенит» – любимого, мирного «детища» выдающегося конструктора. Это экологически чистая машина с полностью автоматизированным стартом, способная выводить на околоземную орбиту 12 тонн полезного груза. Поставить ракету рядом с родной школой – идея самого Владимира Федоровича, но реализована она была уже после ухода ученого из жизни. Модель ракеты-носителя стала частью мемориала, уставленного перед школой и торжественно открытого в сентябре 2002 года в дни празднования 850-летия Касимова. На стыке гранитных плит – барельеф Владимира Федоровича Уткина, рядом – устремленная ввысь белоснежная ракета «Зенит». А у ее подножия сложены светлые камни, которые символизируют клубы дыма, выделяющиеся при старте. Мемориальный комплекс, созданный именитым рязанским скульптором Борисом Семеновичем Горбуновым, с одной стороны достаточно лаконичен, с другой – монументален и производит впечатление. Сегодня это одна из достопримечательностей города Касимова.

Стена Уткина

Приземлившись в Касимове, наш космонавт Николай после посещения школы продолжил исследовать местность на наличие других «космических» объектов. Оказалось, что имя академика Уткина носит не только его родная школа, но и улица, на которой та находится. Но настоящим открытием стало огромное граффити площадью примерно 100 квадратных метров с изображением конструктора на стене местного дворца культуры, что в двух шагах от школы №2. В рамках регионального проекта «Рисунки Победы» молодые тульские художники нанесли портрет Владимира Федоровича на неприметную стену, и она сразу, что называется, заиграла, став ярким, привлекающим внимание акцентом на улице Уткина. Кстати, изображение появилось прошлой осенью как раз к дню рождения ракетостроителя – 17 октября.

Заместитель директора дворца культуры, местный блогер и активист Андрей Иванов рассказал Николаю об отношении касимовцев к таким общественным инициативам.

Гидрокостюм и далекие Гиблицы

Теме освоения космоса в Касимовском историко-культурном музее-заповеднике (это была следующая наша остановка) посвящена целая экспозиция, с которой команду составителей интерактивной карты также подробно познакомили. И эта экспозиция стала своего рода «мостиком» от одной выдающейся личности, чья жизнь связана с космонавтикой и ракетостроением – к другой. Здесь рассказывается не только о Владимире Федоровиче Уткине, но и об еще одном знаменитом человеке из этих мест – летчике-космонавте, дважды Герое Советского Союза Владимире Викторовиче Аксенове. Центральной частью экспозиции является гидрокостюм, который космонавт лично передал касимовскому музею. Здесь требуется пояснить: такую экипировку космонавты используют в случае приводнения. Гидрокостюм специально сделан из материала ярко-оранжевого цвета, чтобы человека было видно на воде. Космонавта Николая гидрокостюм, конечно же, заинтересовал больше всего. «Вот бы опробовать его на практике», – подумал наш герой. Но музейный экспонат на то и музейный экспонат, чтобы храниться за стеклом. Хотя как знать: может, в одной из «следующих» космических экспедициях подобая возможность у Николая и появится…

Путь в Гиблицы – на родину летчика-космонавта Владимира Аксенова из Касимова не ближний – от Касимова целых 35 километров. Село это не медвежий угол, конечно, но от цивилизации в том смысле, в каком мы ее понимаем, далековато. С другой стороны, сказать, что в Гиблицах гибло тоже нельзя. На момент нашего приезда в центре села кипела работа – активно благоустраивалась центральная площадь. Несколькими годами ранее здесь появился новый мемориал погибшим в Великой Отечественной войне – на нескольких гранитных плитах выгравированы имена тех, кто не вернулся с фронта. Въезд в Гиблицы украшает стела, сообщающая, что здесь – малая родина летчика-космонавта. Стела также была обновлена несколько лет назад, она выполнена в небесном цвете и органично вписывается в сельский пейзаж. В общем, почти что местная достопримечательность, а заодно и прекрасная фотозона.

Чтобы понять, насколько гордятся своим земляком жители Гиблиц, достаточно зайти в школу и местную библиотеку. Здесь бережно хранится все то, что связано с Владимиром Викторовичем Аксеновым – архивные фотографии, книги, документы. Но, пожалуй, ценнее всего живые воспоминания. На сайте школы мы находим воспоминания педагогов, учивших будущего космонавта. По их свидетельствам, уже тогда Аксенов понимал, что хорошие знания ему необходимы для осуществления самой заветной мечты – стать летчиком. «Железный парень», – так об Аксенове говорили. Он никогда не унывал, не хныкал, хотя лиха в жизни хлебнул немало. А было трудное послевоенное время, воспитывали парня бабушка с дедушкой.

Когда уроженец Гиблиц отправился в свой первый полет осенью 1976 года, все жители села пристально следили за событиями в космосе. И когда диктор говорил, что «… состояние и самочувствие космонавтов хорошее», сельчане от всего сердца желали экипажу новых успехов в космосе, удачного выполнения программы полета и мягкой посадки. Жители Гиблиц обсуждали новости из космоса и радовались за своего земляка от всей души. В школе, где учился космонавт, педагоги напутствовали выпускников быть такими же смелыми, настойчивыми, как покоритель космоса Аксенов. Позже родной школе космонавт подарил фотографии, рассказывающие о его полетах.

Руководитель сельской библиотеки, коренная жительница Гиблиц Нина Сергеевна Иванкина была школьницей, когда в селе торжественно встречали Владимира Викторовича после его полета. Она отлично помнит этот момент, когда все село вышло, чтобы поприветствовать своего героя.

Сегодня у Владимира Викторовича много дел, но он не отрывается от своих корней, своей родины. Космонавт часто бывает в селе Гиблицы, встречается с односельчанами, со школьниками. И его по праву считают здесь своим, деревенским: кто-то учился вместе с будущим космонавтом, кто-то дружил, кто-то просто жил по соседству.

Гиблицы стали крайней точкой нашей большой касимовской экспедиции. Но первые 12 километров обратного пути (от самого села до поселка Гусь-Железный), как оказалось, тоже имеют самое непосредственное отношение к космической теме. По этому маршруту (только в обратном направлении) ежегодно осенью проходит Всероссийский легкоатлетический пробег в честь Владимира Викторовича Аксенова. Сам он иногда приезжает, чтобы поприветствовать спортсменов и дать старт пробегу. А финишируют легкоатлеты в центре Гиблиц у большого портрета с изображением космонавта, что, конечно, очень символично. Это как бы возращение домой, к истокам, на любимую родину…