Известность и широкий спектр услуг не всегда являются гарантией качества, — предостерегает врач-кардиолог Наталья Гаврилова. Специалист рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как найти «своего» доктора.
- «Сарафанное радио» в медицине:
Врачи часто ориентируются на рекомендации коллег, а не на интернет-отзывы.
Вам же стоит поинтересоваться у знакомых, кто им помог решить похожую проблему.
- Специализация:
Смежные специальности в анкете врача — это хорошо.
Универсалы, берущиеся за лечение всего подряд, должны насторожить.
- Опыт и возраст:
Известность не всегда равнозначна профессионализму.
Молодые врачи (3-5 лет стажа) полны энтузиазма и сил.
Опытные доктора (более 10 лет) могут быть загружены научной деятельностью.
- Образование:
Доступная информация о дипломах и ординатурах внушает доверие.
- Качество приема:
Врач должен внимательно выслушать, доступно объяснить диагноз и назначить лечение.
У вас не должно остаться вопросов.
Чувствуете дискомфорт или невнимание — поищите другого специалиста.