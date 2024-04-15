Вторник, 16 апреля, 2024

Кардиолог Гаврилова раскрыла, как правильно выбирать врачей

Автор: 7info

Опубликовано

Изображение от stockking на Freepik

Известность и широкий спектр услуг не всегда являются гарантией качества, — предостерегает врач-кардиолог Наталья Гаврилова. Специалист рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как найти «своего» доктора.

  1. «Сарафанное радио» в медицине:

Врачи часто ориентируются на рекомендации коллег, а не на интернет-отзывы.

Вам же стоит поинтересоваться у знакомых, кто им помог решить похожую проблему.

  1. Специализация:

Смежные специальности в анкете врача — это хорошо.

Универсалы, берущиеся за лечение всего подряд, должны насторожить.

  1. Опыт и возраст:

Известность не всегда равнозначна профессионализму.

Молодые врачи (3-5 лет стажа) полны энтузиазма и сил.

Опытные доктора (более 10 лет) могут быть загружены научной деятельностью.

  1. Образование:

Доступная информация о дипломах и ординатурах внушает доверие.

  1. Качество приема:

Врач должен внимательно выслушать, доступно объяснить диагноз и назначить лечение.

У вас не должно остаться вопросов.

Чувствуете дискомфорт или невнимание — поищите другого специалиста.

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