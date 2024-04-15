Известность и широкий спектр услуг не всегда являются гарантией качества, — предостерегает врач-кардиолог Наталья Гаврилова. Специалист рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как найти «своего» доктора.

«Сарафанное радио» в медицине:

Врачи часто ориентируются на рекомендации коллег, а не на интернет-отзывы.

Вам же стоит поинтересоваться у знакомых, кто им помог решить похожую проблему.

Специализация:

Смежные специальности в анкете врача — это хорошо.

Универсалы, берущиеся за лечение всего подряд, должны насторожить.

Опыт и возраст:

Известность не всегда равнозначна профессионализму.

Молодые врачи (3-5 лет стажа) полны энтузиазма и сил.

Опытные доктора (более 10 лет) могут быть загружены научной деятельностью.

Образование:

Доступная информация о дипломах и ординатурах внушает доверие.

Качество приема:

Врач должен внимательно выслушать, доступно объяснить диагноз и назначить лечение.

У вас не должно остаться вопросов.

Чувствуете дискомфорт или невнимание — поищите другого специалиста.