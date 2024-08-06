Канонист из Касимова Захар Петров вышел в полуфинал Олимпийский игр в Париже

Канонист Захар Петров вышел в полуфинал на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщают в группе «Олимпийские игры 2024 (трансляции)» в «ВКонтакте».

Напомним, спортсмен из Касимова участвует в гребле на байдарках и каноэ вместе с Алексеем Коровашковым, бронзовым призёром Олимпиады-2012. Ранее сообщалось, что для спортсменов это нелегкое испытание: они ни разу не выступали вместе, к тому же оба гребут с левой стороны.

Российским спортсменам не позволили плыть на своих лодках, и им пришлось использовать местный инвентарь. Тем не менее это не помешало им отлично выступить: наши спортсмены преодолели дистанцию в 500 метров за 1:38.65.

Полуфинал состоится 8 августа в 12.20 по московскому времени.