Вторник, 6 августа, 2024

Канонист из Касимова Захар Петров вышел в полуфинал Олимпийский игр в Париже

Автор: Кристина Аманн

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Фото: ryazpressa.ru/

Канонист Захар Петров вышел в полуфинал на Олимпийских играх в Париже. Об этом сообщают в группе «Олимпийские игры 2024 (трансляции)» в «ВКонтакте».

Напомним, спортсмен из Касимова участвует в гребле на байдарках и каноэ вместе с Алексеем Коровашковым, бронзовым призёром Олимпиады-2012. Ранее сообщалось, что для спортсменов это нелегкое испытание: они ни разу не выступали вместе, к тому же оба гребут с левой стороны.

Российским спортсменам не позволили плыть на своих лодках, и им пришлось использовать местный инвентарь.  Тем не менее это не помешало им отлично выступить: наши спортсмены преодолели дистанцию в 500 метров за 1:38.65.

Полуфинал состоится 8 августа в 12.20 по московскому времени.

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