Канонист из Касимова стал победителем на Играх стран БРИКС

Международные соревнования «Игры стран БРИКС» состоялись в Казани с 12 по 23 июня. Рязанские гребцы привезли с соревнований медали. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Рязанской области.

По итогам соревнований по гребле на байдарках и каноэ в каноэ-4 на 500 м первое место завоевал Александр Боц, в каноэ- 2 на 200 м Дарья Харченко заняла 2 место. Тренируются спортсмены в СШОР «Лидер» г. Касимов. Готовил их к соревнованиям тренер Владимир Клинов.

Всего на Играх БРИКС в дисциплине «гребля на байдарках и каноэ» разыграли 29 комплектов медалей.

Для справки. Игры БРИКС – ежегодные мультиспортивные соревнования между государствами-участниками экономической группы БРИКС.