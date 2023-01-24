Для граждан, перенесших коронавирусную инфекцию, углубленную диспансеризацию проводят с целью раннего выявления осложнений. Исследования выполняются в дополнение к профилактическому медицинскому осмотру и диспансеризации. Об этом рассказывает главный внештатный специалист по медицинской профилактике министерства здравоохранения Рязанской области, заведующей отделом организации медицинской профилактики ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий», к. м. н. Николаев Валерий Викторович.

Чем отличается углубленная диспансеризация от общей диспансеризации?

Общая диспансеризация — это определенный набор анализов и обследований, которые делают бесплатно по полису ОМС. Обследования должны выявить самые частые заболевания. Диспансеризация для переболевших COVID-19, то есть углубленная, не отдельное мероприятие, а расширенная версия общей диспансеризации. Коронавирусная инфекция — вирусное заболевание, при котором отмечается выраженная интоксикация организма и проблемы с дыхательной и пищеварительной системами. После перенесенной инфекции у человека, как правило, остаются осложнения.

Какова цель углубленной диспансеризации и профилактическому медицинскому осмотру у лиц, перенесших коронавирусную инфекцию?

С целью раннего выявления осложнений рекомендуется более глубокое обследование организма. Так, как перенесенная коронавирусная инфекция оказывает влияние на все системы органов человека, однако наиболее часто фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательный систем. Исследования, направленные на контроль деятельности органов дыхания, сердца и сосудов, будут входить в расширенную программу профилактическому медицинскому осмотру и диспансеризации. Ключевая цель — выявить изменения, возникшие в связи с коронавирусной инфекцией и направить усилия на предотвращение осложнений.

Какие исследования проводят в рамках углубленной диспансеризации?

Измерение насыщения крови кислородом (сатурация).

Тест 6-минутной ходьбы (если сатурация кислорода крови 95% и больше в сочетании с жалобами на одышку, отеки).

Спирометрия или спирография.

Определение концентрации Д-димера в крови (для перенесших COVID-19 средней степень тяжести и выше).

Рентгенография органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года).

Общий анализ крови.

Биохимический анализ крови (холестерин, липопротеины низкой плотности, С-реактивный белок, АЛТ, АСТ, креатинин)

А если выявленные показатели требуют еще более глубокого исследования, будут ли они входить в диспансеризацию?

Да, конечно! Предусмотрено дополнительное исследование.

Дуплексное сканирование вен нижних конечностей (по результатам определения концентрации Д-димера в крови)

Компьютерная томография органов грудной клетки (если сатурация 94% и ниже, а также по результатам проведения теста 6-минутной ходьбы)

Эхокардиография (если сатурация 94% и ниже, а также по результатам проведения теста 6-минутной ходьбы)

После всех обследований пациент попадает на прием к терапевту. Врач осматривает кожу и слизистую рта, щитовидную железу и лимфатические узлы. Если по результатам осмотра и обследований терапевт заподозрит какое-то заболевание, на втором этапе диспансеризации проведут дополнительные обследования и направят к узким специалистам.

Могут ли граждане, не сообщившие о перенесенной инфекции или переболевшие в бессимптомной форме пройти углубленную диспансеризацию?

Да, могут. Но для этого ему нужно написать заявление администрации поликлиники с просьбой провести углубленную диспансеризацию.