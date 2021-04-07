Канализационная река не пускает костромских детей в школу и садик

Жители Костромы жалуются, что в микрорайоне Якиманиха рядом с домом №9 разлились канализационные стоки, пишет портал «Kostroma.Today».

По словам горожан, в районе образовалась настоящая канализационная река.

«Пройти по улице невозможно, стоит ужасный запах. Все течет на территорию детского сада. По этой дороге наши дети ходят в школу», — подчеркнул недовольный костромич.

В городской администрации отметили, что сейчас в микрорайоне работают над решением проблемы. В частности специалисты МУП «Горводоканал» занимаются промывкой сетей.

Выяснилось, что причина протечки – потепление, а именно талые воды, которые попали в канализацию.