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Четверг, 10 марта, 2022

Календарь Великого поста 2022: что нельзя есть и как правильно молиться 11 марта

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Календарь Великого поста 2022: что нельзя есть и как правильно молиться 11 марта

7info7

Продолжается Великий пост. В этом году пятый день поста приходится на 11 марта. 7info рассказывает об особенностях поста и богослужения в этот день.

Особенности богослужения

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11 марта совершается Литургия Преждеосвящённых Даров. У этой службы есть традиция – вечернее причащение мирян. Как правило, службу совершают во второй половине дня. Накануне субботы первой седмицы Великого поста, дня памяти святого Феодора Тирона, в конце Преждеосвященной литургии читается канон этому великомученику с освящением колива (кутьи).

Православные вспоминают

11 марта – день памяти Святителя Порфирия, архиепископа Газского и мучеников Севастиана и Христодула.

Особенности поста

Как правила во время Великого поста в пятницу усиливается пост. В случае совершения Преждеосвященной литургии вечером причастники обычно держат евхаристический пост с полудня, то есть в течение как минимум шести часов (некоторые воздерживаются от еды и питья весь день, но прежде чем брать на себя такой аскетический подвиг, нужно оценить свои реальные возможности и физическое состояние).

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