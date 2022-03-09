Календарь Великого поста 2022: что нельзя есть и как правильно молиться 10 марта

Продолжается Великий пост. В этом году четвёртый день поста приходится на 10 марта. 7info рассказывает об особенностях поста и богослужения в этот день.

Особенности богослужения 10 марта

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Литургии в этот день нет. На вечерней службе читается последняя, четвёртая часть Великого канона Андрея Критского. В следующий раз этот уникальный покаянный гимн в дни Великого поста будет прочитан еще раз — целиком — на пятой седмице.

Почитание памяти святых 10 марта

Православные христиане вспоминают 10 марта патриарха Константинопольского Тарасия, инициировавшего и возглавившего в 787 году VII Вселенский Собор, на котором было утверждено почитание святых икон.

Особенности поста 10 марта

10 марта пост послабляется. Строгий устав разрешает мирянам вареную пищу.