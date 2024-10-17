Какой вид роллов самый полезный, рассказала технолог Людмила Румянцева

«Каппа-маки» — один из самых полезных видов роллов, рассказала главный технолог компании «Много лосося» Людмила Румянцева в интервью «Газете.Ru».
Румянцева также назвала «Калифорнию» одним из полезных видов роллов.
Еще один полезный вариант — «Магуро».
По ее словам, на питательную ценность роллов и возможный вред для организма могут указывать определенные термины в названиях. Например, слово «хрустящий» часто означает жареную начинку, такую как темпура или жареный лук-шалот. Тем, кто следит за здоровьем, лучше избегать таких ингредиентов.
Также она рекомендовала отказаться от роллов с добавками, такими как сливочный сыр, бекон и соусы на основе майонеза.