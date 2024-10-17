Какой вид роллов самый полезный, рассказала технолог Людмила Румянцева

«Каппа-маки» — один из самых полезных видов роллов, рассказала главный технолог компании «Много лосося» Людмила Румянцева в интервью «Газете.Ru».

«В этих роллах низкокалорийный огурец сочетается с богатым жирами авокадо. Сделать их еще полезнее можно с помощью тонкого слоя риса и отсутствия ярких соусов», — отметила она.

Румянцева также назвала «Калифорнию» одним из полезных видов роллов.

«Это классический ролл, который включает рис, нори, авокадо, огурец и краб. Если не добавлять лишних соусов и использовать только натуральные ингредиенты, ролл останется диетическим и питательным», — добавила технолог.

Еще один полезный вариант — «Магуро».

«Слово „Магуро“ указывает на присутствие тунца. Все знают, что тунец — отличный источник омега-3. Кроме того, он богат белком и содержит мало жира, особенно если не добавлять в блюдо лишних соусов. Традиционно японцы не используют много добавок к тунцу, считая его самодостаточной рыбой», — пояснила Румянцева.

По ее словам, на питательную ценность роллов и возможный вред для организма могут указывать определенные термины в названиях. Например, слово «хрустящий» часто означает жареную начинку, такую как темпура или жареный лук-шалот. Тем, кто следит за здоровьем, лучше избегать таких ингредиентов.

Также она рекомендовала отказаться от роллов с добавками, такими как сливочный сыр, бекон и соусы на основе майонеза.