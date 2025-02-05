Какой праздник 6 февраля: Аксиньин день — приметы и что нельзя делать

6 февраля – Аксиньин день или Ксения-полузимница. День, когда зима, по, народным поверьям, достигает своего экватора. Но история этого дня намного богаче народных обычаев. 6 февраля стало свидетелем важных событий в мировой и российской истории.

Аксиньин день, Ксения – полузимница

В этот день вспоминали Ксению Миласскую — христианскую святую, жившую в 5 веке и почитаемую православной церковью как преподобную. Желая посвятить свою жизнь Богу и избежав замужества, она покинула Рим и отправилась на остров Кос. Здесь Ксения приняла монашество, и вскоре вокруг нее сформировалась монашеская община. Согласно преданиям, святая вела весьма аскетичное существование, ограничивая себя во всем.

На Руси, как говорили наши предки, в северных губерниях на Аксиньин день приходился на середину зимы, что и послужило источником прозвища святой. К этому времени следовало употребить ровно половину запасов хлеба. В народе существовала пословица: «Полузимница пополам, да не ровно делит зиму — к весне мужику тяжелее».

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Что нельзя делать 6 февраля

Не завязывать узлы, чтобы не накликать похороны

Не перестилать постель, иначе можно заболеть.

Не стричь ногти на ногах — иначе будут судороги.

Приметы на 6 февраля

Если светит солнце — весна будет хорошей.

Безветренная погода — вторая половина июля будет теплой.

Если в этот день нет ветра и дождей, то будет дефицит корма для скота.

Если видны облака, то будет хорошая погода.

Международный день бармена

Этот праздник отмечается в день, когда католическая церковь вспоминает святого Аманда, который является покровителем виноделов, пивоваров, а также торговцев, рестораторов и барменов.

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Открытие Дома-музея В.И. Ленина (теперь —Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские»)

Владимир Ленин начал посещать Горки после покушения на него в августе 1918 года. Обычно он проводил здесь выходные и отпуск, а с мая 1923 года, уже в тяжёлом состоянии, остался здесь на постоянное жительство.

Решение об учреждении Дома-музея В.И. Ленина в Горках было принято в 1938 году, однако Началась Великая Отечественная война, что помешало осуществлению этих планов.

6 февраля 1949 года музей-заповедник был открыт, и за первый год его посетило более 58 тысяч человек.

Сегодня Государственный исторический музей-заповедник «Горки Ленинские» является одним из крупнейших исторических музеев России. На его территории находятся четыре музея: «Музей В.И. Ленина», «Усадьба Горки», «Кабинет и квартира В.И. Ленина в Кремле» и Музей крестьянского быта. Каждый год его посещает примерно 100 тысяч туристов.

Состоялось венчание 16-летнего Петра I и 19-летней Евдокии Фёдоровны Лопухиной

6 февраля 1689 года в Преображенском дворце под Москвой состоялось бракосочетание 19-летней Прасковьи Илларионовны, дочери царского стольника Лопухина, и 16-летнего Петра Алексеевича, которому вскоре суждено было стать Императором Всероссийским Петром Великим.

О первой жене Петра I известно немного. В основном благодаря Алексею Толстому, лишь то, что царь заточил нелюбимую жену в монастырь — «слезы лить». Петр не испытывал больших чувств к Прасковье, имя которой при венчании поменяли на более красивое — Евдокия. Его мать, Наталья Кирилловна Нарышкина, вдова царя Алексея Михайловича, сама подбирала невесту, и Петр не принимал в этом участия. Несмотря на красоту невесты, выбор Натальи Кирилловны был основан не на желаниях сына, а на вопросах политической важности.

В то время в России было два правителя — Петр и его старший брат, Иван. Их сестра, царевна Софья Алексеевна, управляла страной из-за малолетства братьев. Два древних рода, Нарышкины и Милославские, боролись за власть. Ранний брак был важен для Петра Алексеевича, поскольку по русским традициям женатый человек считался совершеннолетним.