Какой праздник 4 октября, что нельзя делать в этот день

4 октября православные верующие чтут память священномучеников Кондрата, апостола от семидесяти, и Ипатия, епископа Ефесского. В народе имя Ипатия со временем трансформировалось в Игната, и этот день стал известен как День Кондрата и Игната. Существует поверье, что в этот день можно привлечь богатство или сватов, пишет «Российская газета».

Как привлечь богатство на День Кондрата и Игната

Наши предки верили, что усердная работа и активность в этот день способны привлечь в дом богатство. Один из популярных обрядов для приманивания денег — не оставлять пустую посуду на столе, а положить в неё что-нибудь, например, украшение или фрукты.

До наших дней сохранился ещё один ритуал, связанный с богатством. На утренней заре необходимо взять монету в левую руку, подуть на неё и положить в карман. Носить эту монету следует семь дней, а затем убрать в кошелёк и не тратить в течение полугода.

Обряды для привлечения женихов

Девушки, мечтающие о замужестве, также отмечали День Кондрата. Для этого следовало немного привести в порядок дом. Существует ещё одна примета, которая обещает удачу и здоровье: в этот день не стоит рассказывать о своих проблемах другим — ни родственникам, ни друзьям, ни даже психологу. Лучше подождать хотя бы до следующего дня.

Народные традиции и приметы

С этого дня начиналась молотьба хлеба. Первый выбитый сноп называли «именинным», из него варили кашу, которой кормили духов, оставляя мисочки с едой за дверью дома и во дворе.

По погоде в этот день судили о ближайших неделях: если день выдавался ясным или дождливым, такая же погода, по приметам, будет стоять ещё две недели.

Приметы погоды на 4 октября

На Руси 4 октября особое внимание уделялось погодным условиям, считалось, что они определят весь месяц, сообщает Погода mail.ru. Вот несколько примет, которым верили наши предки:

Если на улице ясно и дует северо-восточный ветер, это предвещает холодную зиму.

Если кроты натаскали много соломы в норы, зима будет суровой.

Домашняя птица начинает линять — скоро наступит похолодание.

В лесу мало грибов, но много орехов — зима будет снежной и суровой.

Если солнце стало ярко-оранжевым, стоит ожидать сильного ветра.

Что можно делать 4 октября

Согласно народным обычаям, 4 октября необходимо угостить домового лакомствами, чтобы защитить дом и хозяйство от злых сил. Вот еще несколько дел, которые благоприятно совершать в этот день:

Делать хорошие дела. Считается, что добрые поступки, совершенные 4 октября, будут вознаграждены вдвойне.

Считается, что добрые поступки, совершенные 4 октября, будут вознаграждены вдвойне. Готовить овсяную кашу на завтрак. На Руси верили, что овсяная каша, приготовленная в этот день, приносит здоровье, так как она богата полезными микроэлементами, железом, витаминами группы В и белком.

Что запрещено делать 4 октября

Существуют и определенные запреты, связанные с этим днем, нарушение которых может привести к неприятностям: