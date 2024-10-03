Какой праздник 4 октября, что нельзя делать в этот день

4 октября православные верующие чтут память священномучеников Кондрата, апостола от семидесяти, и Ипатия, епископа Ефесского. В народе имя Ипатия со временем трансформировалось в Игната, и этот день стал известен как День Кондрата и Игната. Существует поверье, что в этот день можно привлечь богатство или сватов, пишет «Российская газета».
Как привлечь богатство на День Кондрата и Игната
Наши предки верили, что усердная работа и активность в этот день способны привлечь в дом богатство. Один из популярных обрядов для приманивания денег — не оставлять пустую посуду на столе, а положить в неё что-нибудь, например, украшение или фрукты.
До наших дней сохранился ещё один ритуал, связанный с богатством. На утренней заре необходимо взять монету в левую руку, подуть на неё и положить в карман. Носить эту монету следует семь дней, а затем убрать в кошелёк и не тратить в течение полугода.
Обряды для привлечения женихов
Девушки, мечтающие о замужестве, также отмечали День Кондрата. Для этого следовало немного привести в порядок дом. Существует ещё одна примета, которая обещает удачу и здоровье: в этот день не стоит рассказывать о своих проблемах другим — ни родственникам, ни друзьям, ни даже психологу. Лучше подождать хотя бы до следующего дня.
Народные традиции и приметы
С этого дня начиналась молотьба хлеба. Первый выбитый сноп называли «именинным», из него варили кашу, которой кормили духов, оставляя мисочки с едой за дверью дома и во дворе.
По погоде в этот день судили о ближайших неделях: если день выдавался ясным или дождливым, такая же погода, по приметам, будет стоять ещё две недели.
Приметы погоды на 4 октября
На Руси 4 октября особое внимание уделялось погодным условиям, считалось, что они определят весь месяц, сообщает Погода mail.ru. Вот несколько примет, которым верили наши предки:
- Если на улице ясно и дует северо-восточный ветер, это предвещает холодную зиму.
- Если кроты натаскали много соломы в норы, зима будет суровой.
- Домашняя птица начинает линять — скоро наступит похолодание.
- В лесу мало грибов, но много орехов — зима будет снежной и суровой.
- Если солнце стало ярко-оранжевым, стоит ожидать сильного ветра.
Что можно делать 4 октября
Согласно народным обычаям, 4 октября необходимо угостить домового лакомствами, чтобы защитить дом и хозяйство от злых сил. Вот еще несколько дел, которые благоприятно совершать в этот день:
- Делать хорошие дела. Считается, что добрые поступки, совершенные 4 октября, будут вознаграждены вдвойне.
- Готовить овсяную кашу на завтрак. На Руси верили, что овсяная каша, приготовленная в этот день, приносит здоровье, так как она богата полезными микроэлементами, железом, витаминами группы В и белком.
Что запрещено делать 4 октября
Существуют и определенные запреты, связанные с этим днем, нарушение которых может привести к неприятностям:
- Не посещать баню. 4 октября категорически запрещено ходить в баню, так как это может негативно сказаться на здоровье.
- Не менять образ. В этот день нельзя стричься, красить волосы или покупать новую одежду, чтобы не привлечь проблемы в жизнь.
- Не лениться. На Руси считали, что лень 4 октября может привести к финансовым неприятностям. Избежать их помогут советы экспертов.
- Не ссориться. Даже мелкий конфликт в этот день может перерасти в серьезную проблему. Чтобы избежать агрессии, полезно сделать 5-секундную паузу в спорной ситуации.
- Девушкам нельзя есть до заката. По старинным поверьям, если девушка ест до заката, она может «проглотить» свою молодость и красоту.